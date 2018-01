»Le kdo ne pozna zgodbe o pogumnem vitezu, ki se v hudem boju spopade s krvoločnim zmajem in tako odreši mesto pred nepridipravom. Eno izmed takšnih mogočnih zverin naj bi na grajskem griču porazil pogumni vitez Jurij. Odtlej in še dandanes – tako pravi izročilo – ta strašni zmaj trdno spi pod grajsko kapelico, ki so jo meščani zgradili in posvetili v čast pogumnemu junaku,« na ljubljanskem gradu opisujejo povod za zmajevo leto, v katerem pripravljajo tematske dogodke za vse generacije.

Enkrat na mesec bo na ljubljanskem gradu na ogled otroška gledališka predstava Zmajelovščina, med 3. februarjem in 14. aprilom bodo pod imenom Šola zmajeslovja nad mestom potekali prav posebni interaktivni vodeni ogledi za otroke, v znamenju zmaja bo tudi varstvo med zimskimi počitnicami.