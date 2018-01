Občudujem, kako spoštujete ljudi in državo, ki so vam, pač v skladu z možnostmi, ki jih imamo, omogočili, da lahko razvijate svoja znanja in talente. Ste moj sosed iz himne! Z veseljem poslušam, kako se sporazumevate z mano v jeziku, ki je moj. Počutim se spoštovanega.

Pišem vam zgolj zato, ker bi vam rad, podpisan z imenom in priimkom, zagotovil, da se iz dna duše sramujem sodržavljanov, ki pojejo Zdravljico, mahajo s simboli moje države in v spakedrani slovenščini prisegajo na domoljubje, a jim omejenost duha ne dopušča dojeti, kaj naj bi ti simboli države sporočali. Zame so to zlagani domoljubi, strahopetci, ki pod zavetjem anonimnosti sejejo sovraštvo in zdravijo svojo bedno naturo. Demokracija gor ali dol, žal mi je, da nekateri med nami razglašajo to kot svobodo do izražanja.

Zame bo zastavo ob otvoritvi tokratnih zimskih olimpijskih iger nosil moj sodržavljan, sosed in mejak Jakov Fak.

Josip Meden, Ljubljana