Ljubljanskega župana Zorana Jankovića je v sredini lanskega decembra pričakala slaba novica, in sicer da je specializirano državno tožilstvo na okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico zoper njega. V obtožnici, ki zaradi Jankovićevega ugovora še ni pravnomočna, tožilstvo županu očita jemanje podkupnine v korist ljubljanskega gradu od družbe Gratel.

Domnevno jemanje podkupnin so policisti nacionalnega preiskovalnega urada s hišnimi preiskavami raziskovali februarja leta 2014, sama zadeva pa sega v prvo leto Jankovićevega županovanja v prestolnici. Jankovićeva predhodnica Danica Simčič je z Gratelom podpisala pogodbo, ki je družbi dovoljevala gradnjo optičnega omrežja pod javnimi površinami, ki so v lasti občine.

Ko je vajeti občine prevzel Janković, je občinska inšpekcija gradnjo Gratela spomladi 2007 ustavila, ker da je nezakonita. Gratel je zaradi tega sprožil spor na upravnem sodišču, a na koncu sta občina in Gratel spor zgladila z dogovorom v sredini marca 2007. V skladu s tem dogovorom se je med drugim Gratel zavezal, da bo dal 250.000 evrov donacije za prenovo ljubljanskega gradu, občina pa je družbi dovolila nadaljnjo polaganje optičnega kabla.

Zaradi omenjene donacije Gratela se je Janković moral leta 2010 zagovarjati tudi pred parlamentarno preiskovalno komisijo. Pričati je moral tudi prokurist Gratela Jurij Krč, ki je na vprašanje, ali je imel občutek, da je Gratel prisiljen donirati v zameno, da je smel nadaljevati posel v Ljubljani, odvrnil, da ni imel takšnega občutka. Dejal je, da se je Gratel skupaj z občino dogovarjal o donaciji. Že takrat so se v javnosti pojavljala vprašanja, kaj je donacija in kaj podkupnina. Jankovićev odvetnik Janez Koščak iz odvetniške družbe Čeferin je leta 2016 pojasnil, da je pri tem dogovoru šlo za neke vrste pogodbo in da je pogodba soglasje volj. »Če je volja na obeh straneh, jaz ne vidim elementov kaznivega dejanja. Če to ne bi bilo tudi v interesu Gratela, bi lahko rekli, da gre za izsiljevanje, šli na policijo in se opremili z mikrofoni. Hkrati pa je šlo za donacijo mestu in meščanom, ne pa Zoranu Jankoviću,« je takrat dejal Koščak.

Jankovićeva osebna spletna stran razkriva tudi, da se ljubljanski župan vendarle ni znebil postopka v primeru, povezanem s sanacijo gramozne jame v Stožicah. Okrožno sodišče je maja lani sicer zavrnilo predlog tožilstva za uvedbo sodne preiskave. Toda specializirano državno tožilstvo se je na sklep sodišča uspešno pritožilo in sodišče je konec novembra lani sprejelo sklep, da se opravi preiskava zaradi suma zlorabe položaja. Tožilstvo je Jankoviću v tem postopku očitalo, da je ljubljanska mestna občina Grepu za 1,4 milijona evrov preplačala sanacijo gramozne jame v Stožicah.