Pijana po podkorenski strmini? »Še policist je bil presenečen, ko je videl rezultat,« je hudo opitost dveh smučarjev, ki sta v petek popoldne želela močno pijana odsmučati z vrha Vitranca, komentiral Bojan Kos, predstavnik za stike z javnostjo na kranjski policijski upravi.

Kranjskogorski policisti so namreč glede na veliko zasedenost smučišča tudi v petek izvajali nadzor in preventivne aktivnosti na smučarskih progah. Policist je na vrhu vitranške strmine zaznal dva smučarja, ki sta se šele pripravljala, da bosta odsmučala po zelo zahtevni smučarski progi. Že na daleč se jima je videlo, da sta pri svojem početju zelo nezanesljiva. Razložil jima je pravila varnega smučanja in uporabe smučišča in jima, še preden sta začela smučati, ponudil alkotest. Ta je pri enem pokazal 0,97 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, pri drugem pa celo 1,15 miligrama. Po starem merjenju je to v obeh primerih krepko več kot dva promila. Oba pijana smučarja so policisti skupaj z nadzorniki varno pospremili v dolino. Oglobili ju niso, saj bi ju lahko le, če bi dejansko smučala.

Pravila glede smučanja pod vplivom alkohola so sicer zelo podobna pravilom v cestnem prometu. Smučar ali kdor koli drug (velja tudi za zaposlene na smučišču) tako glede na zakon ne sme izvajati športnih ali katerih koli drugih aktivnosti na smučišču, če je pod vplivom alkohola, drog ali psihoaktivnih snovi. Tudi meja je podobna tisti na cesti. Smučar je pod vplivom alkohola, če ima v organizmu več kot 0,50 grama alkohola na kilogram krvi (promile) oziroma po novem merjenju več kot 0,24 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.