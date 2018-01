Po navedbah časnikov Süddeutsche Zeitung in Stuttgarter Zeitung je Evropska raziskovalna skupina za okolje in zdravje v prometnem sektorju (EUGT), ki danes ne deluje več, merila učinke vdihavanja dušikovega monoksida na 25 ljudeh. Meritve so potekale leta 2012 v univerzitetni bolnišnici v nemškem Aachnu.

Minuli teden je New York Times poročal, da je ista organizacija leta 2014 v ZDA izvajala testiranja na opicah. Deset naj bi jih zaklenili v komoro, v katero so dovajali dušikov monoksid, opice pa so ga med gledanjem risank vdihavale.

Volkswagen se je v sporočilu konec tedna opravičil za preizkuse na živalih in poudaril, da se kot družba distancirajo od sleherne oblike zlorab živali. Skupaj z Daimlerjem so poudarili, da so šokirani nad izvajanjem raziskav, ki so jih sofinancirali, in da nikakor niso vedeli, da bodo potekale na tak način. BMW je sodelovanje pri raziskavah ali financiranje njihovih izvajalcev medtem zanikal.