V Bankartu so pojasnili, da je do tehnične napake prišlo v soboto okoli 12.30 ure, zaradi napake pa je prenehalo delovati okoli 2500 od skupaj približno 25.000 POS terminalov, ki so priklopljeni na procesni center Bankarta.

Dežurne ekipe so v večernih urah našle rešitev za odpravo napake, ki pa zahteva izvedbo določenih uporabniških aktivnosti na samih POS terminalih. Večjim trgovcem so iz Bankarta že v soboto posredovali navodila na osnovi katerih so trgovci v večernih urah vzpostavili delovanje okoli 600 POS terminalov, v nedeljo pa še dodatnih 800. Vzpostavitev delovanja preostalih POS terminalov izvajajo tudi danes, pri čemer trgovcem nudijo pomoč preko klicnega centra, v katerem so povečali število operaterjev. »Pričakujemo, da bodo vsi POS terminali vzpostavili delovanje tekom današnjega dne,« so zapisali v družbi.

V času nedelovanja POS terminalov so sicer na izpostavljenih lokacijah spremljali tudi razpoložljivost gotovine v bančnih avtomatih z namenom morebitne dodatne oskrbe bankomatov z gotovino, a to bi bilo potrebno.