Hrvaška diplomacija je v nedeljski noti srbskemu veleposlaništvu v Zagrebu izrazila globoko nezadovoljstvo zaradi Dačićevih izjav v New Yorku. Kot so opozorili, Srbija nadaljuje z zlorabami in manipulacijami o žrtvah Jasenovca v dnevnopolitične namene. Ocenili so, da tovrstne izjave, ki so usmerjene proti Hrvaški in njenim predstavnikom, ustvarjajo dvom v iskrenost stališč Srbije o želji po spravi in dobrososedskih odnosih.

Hrvaška in Srbija navajata različne številke o žrtvah ustaškega taborišča v Jasenovcu. Medtem ko imajo hrvaški zgodovinarji dokumentirane osebne podatke o več kot 83.000 žrtvah, srbska stran trdi, da je bilo umorjenih več kot 700.000 Srbov, Judov, Romov in antifašistov. Zagreb je opozarjal na neresnične navedbe še pred otvoritvijo petkove razstave. V ZN pa so izpostavili, da je vsebina razstave, ki so jo pripravili zgodovinarji iz sedmih držav, v pristojnosti organizatorjev, ter poudarili, da dejstvo, da je razstava na sedežu ZN, ne pomeni, da z njo tudi soglašajo.