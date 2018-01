Wada je manj kot dva tedna pred OI potrdila, da jo je o tem obvestil protidopinški laboratorij iz Kölna, ki je odkril, da se da z novimi testnimi stekleničkami manipulirati, saj naj bi se jih dalo ob primernih pogojih kar ročno naknadno odpreti in zapreti. »Iz kölnskega laboratorija so nas 19. januarja opozorili, da se da po zamrznitvi vzorca stekleničko naknadno ročno odpreti,« so zapisali pri Wadi.

Pri Wadi so dodali, da sami sicer za zdaj niso znali poustvariti pogojev za takšno manipulacijo, vendar pa so potrdili, da takšno poročilo vzbuja skrb in »če se bo potrdilo, da se stekleničke res da naknadno odpreti, nas čakajo številna vprašanja in skrbi«.

Testne stekleničke Wada uporablja za zbiranje vzorcev urina in krvi. Vzorec B je običajno takoj zamrznjen, da je na voljo za ponovno uporabo, če se izkaže, da je vzorec A pozitiven. Wada je stekleničke na novo oblikovala po odkritjih, da so s tistimi, ki jih je uporabljala na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju 2014, Rusi zlahka manipulirali in menjavali odvzete dopinške vzorce.

Rusijo so sicer z iger v Pjongčangu suspendirali, vendar pa bo na igre v Južno Korejo poslala 169 športnikov, ki bodo nastopali pod nevtralno zastavo.