Na slavnostni prireditvi se bodo predstavili slovenski športniki, ki bodo Slovenijo zastopali na olimpijskih igrah v Pjongčangu. V hotelu Union sicer ne bo vseh potnikov na olimpijske igre, nekateri imajo namreč še tekmovalne obveznosti. V ekipi za Južno Korejo bo sicer 71 slovenskih športnikov, nazadnje so pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) pridobili še dodatno kvoto za ženske smučarske teke.

Slovenija bo imela na igrah predstavnike v devetih panogah (alpsko smučanje, biatlon, deskanje, hokej, nordijska kombinacija, smučanje prostega sloga, smučarski skoki, smučarski teki in sankanje). Najštevilčnejši so hokejisti, v olimpijski ekipi jih je 25, po enega predstavnika bo imela Slovenija pri prostem slogu in sankanju.

Nekoliko se je, kot smo pisali tudi na Dnevniku, zapletlo pri izboru nosilca zastave. Pri OKS so si zamislili javni izbor med tremi kandidati (hokejist Mitja Robar, tekačica Vesna Fabjan in biatlonec Jakov Fak), ki bi ga opravili navijači s spletnim glasovanjem. Zaradi negativnih odzivov na spletu se je nekaj dni pred predstavitvijo ekipe Fak odločil, da umika svojo kandidaturo, tako da bosta kandidata za nošenje zastave v Pjongčangu danes le Robar in Fabjanova.

Glasovanje bodo pri OKS opravili do začetka predstavitve ekipe, tako da bo do večerne prireditve v Ljubljani že znano, kdo bo 9. februarja prevzel to častno vlogo.