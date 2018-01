Andoljšek, ki je bil na čelo uprave Gorenjske banke za petletno obdobje imenovan junija 2014, je odločitev o predčasnem zaključku mandata sprejel zlasti v luči pričakovanih sprememb v lastništvu, posledično pa v načinu vodenja in delovanja banke, so sporočili iz Gorenjske banke. Ob menjavi na čelu uprave so v Gorenjski banki zapisali še, da Mojca Osolnik Videmšek ostaja članica uprave banke.

Po neuradnih informacijah časnika Delo naj bi se sicer za ta korak odločil zaradi pritiskov pred današnjo skupščino Save. Delničarji Save bodo danes odločali o predlogu, da delnice Gorenjske banke prodajo srbski AIK banki. Cena za delnico je določena pri 298 evrih. Tako bi ob prodaji 37,6-odstotnega deleža Sava prejela 43,53 milijona evrov. Prodajo delnic Gorenjske banke je Savi, ki je novembra 2016 končala postopek prisilne poravnave, leta 2015 naložila Banka Slovenije.

Srbska banka v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića se zanima za nakup tudi preostalih delnic Gorenjske banke, vendar pa po objavi namere za prevzem decembra lani v zakonsko določenem 30-dnevnem roku ni objavila tudi prevzemne ponudbe. Tako ni jasno, kakšen bo razplet današnje skupščine.

Iz Gorenjske banke so sicer danes še sporočili, da je banka v prvih devetih mesecih lanskega leta ustvarila 10,4 milijona evrov operativnega dobička pred slabitvami in davki ter 4,7 milijona evrov čistega dobička. Uspešna pa je bila tudi na ravni celotnega lanskega leta, o čemer bo poročala po obravnavi poslovnih rezultatov na naslednji seji nadzornega sveta. V primerjavi z letom prej je povečala vse ključne kategorije prihodkov, navkljub rasti pa ohranja visoko kapitalsko ustreznost in močan likvidnosti položaj, so izpostavili.