Ameriški predsednik je spregovoril tudi o spoštovanju do žensk, ki naj bi bilo »neizmerno«. Dejal je, da ženske pri njem zagotovo cenijo njegovo udejstvovanje na področju vojske, saj se želijo doma počutiti varno. Se pa nima za feminista. »S tako oznako bi morda malce pretiravali. Sem za ženske. Sem za moške. Sem za vse,« je bil jasen. Spomnimo – Donalda Trumpa okoli 20 žensk obtožuje različnih vrst spolnih napadov, ki naj bi se odvili v zadnjem desetletju, pred tedni pa je v javnosti odjeknila novica, da se je zgolj nekaj mesecev po rojstvu najmlajšega sina Barrona pobliže spoznal s porno zvezdnico Stormy Daniels. Za molk o druženju naj bi ji plačali 130.000 dolarjev, kaj več pa bo povedala jutri zvečer, ko naj bi nastopila v pogovorni oddaji Jimmyja Kimmela.

BREAKING NEWS:

President Trump has declared he is NOT a feminist.

He tells me: ‘No, I wouldn't say I'm a feminist. I mean, I think that would be, maybe, going too far. I'm for women, I'm for men, I’m for everyone.'

