Svetovni pokal se je začel v torek, ko je bilo v Miamiju komajda kaj vetra in sta Portorožanki zasedli peto mesto. Drugi tekmovalni dan sta v nekoliko močnejšem vetru zasedli osmo, šesto ter deveto mesto in skupno ostali na petem mestu. Po petem in četrtem mestu sta naslednji dan napredovali na skupno četrto mesto, po dnevu premora, ko ni bilo nastopov zaradi premočnega vetra, pa sta v ponovno močnem vetru predzadnji dan tekmovanja z dvema zmagama in tretjim mestom prevzeli prepričljivo vodstvo v skupni razvrstitvi. Prvo zmago v svetovnem pokalu sta potrdili z drugim mestom v regati za medalje zadnji dan jadranja.

Skupaj sta osvojili 37 točk, kar 17 točk zaostanka sta imeli drugouvrščeni Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Irmina Mrozek Gliszczynska (54), tretje pa sta bili Japonki Ai Kondo Yoshida in Miho Yoshioka (63). Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre sta bili 13. in sta ostali brez regate za medalje najboljše deseterice. Millsova je na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru osvojila zlato s Saskio Clark, ki jo je po OI zamenjala McIntyrejeva. Nova posadka je lani zmagala na zadnji tekmi svetovnega pokala v Santanderju.