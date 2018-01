Pelikani so sicer prvič igrali brez zvezdnika DeMarcusaCousinsa, katerega poškodba ahilove tetive zanj že pomeni konec sezone.

Griffin je k zmagi dodal 12 podaj, Clippers pa so do zmage, s katero so končali niz štirih zaporednih uspehov pelikanov, prišli v velikem slogu, potem ko so ob polčasu zaostajali za 21 točk.

Lou Williams je dodal 22 točk, DeAndre Jordan 12 točk in 19 skokov, Tyrone Wallace pa 19 točk.

Anthony Davis je zbral 25 točk in 17 skokov za pelikane, ki so doživeli šele drugi poraz v svojih zadnjih devetih tekmah.

Goran Dragić je imel z Miami Heat prost večer; naslednja tekma ga čaka danes ponoči po srednjeevropskem času, ko bo gostoval pri Dallas Mavericks.

Clippers : Pelicans