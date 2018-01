Bruno Mars je na podelitvi, na kateri ni manjkalo zbadanj predsednika ZDA Donalda Trumpa, pobral šest grammyjev. Poleg omenjenih še za najboljši R&B nastop (That's What I Like), najboljši R&B pesem (That's What I Like) ter najboljši R&B album (24K Magic). Za najboljšo novo glasbenico je bila proglašena Kanadčanka Alessia Cara

Prvi favorit Jay-Z, ki je prišel na podelitev z največjim številom nominacij, osmimi, pa je ostal praznih rok. Kendrick Lamar je od sedmih nominacij pobral štiri grammyje in sicer za najboljši rap nastop, najboljši rap nastop s pesmijo, najboljšo rap pesem in najboljši glasbeni video (vse za Humble), Childish Gambino pa je od petih nominacij osvojil grammyja za najboljši tradicionalni R&B nastop (Redbone).

Podelitev, polno glasbenih nastopov, je odprl Kendrick Lamar s plesalci, oblečenimi v ameriške vojaške uniforme in kasneje v rdeče, ko padajo po tleh pod streli. Pridružili so se mu Bono, Dave Chapelle in The Edge, skupina U2 je igrala pred Kipom svobode, Sting pa je dnevno politiko zbadal z izvedbo svoje uspešnice iz leta 1987 Englishman in New York, ki govori o priseljencu v ZDA.

Kesha je skupaj z v belo oblečenimi pevkami kot so Cyndi Lauper, Camila Cabello, Julia Michaels, Andra Day in Bebe Rexha izvedla svojo uspešnico Praying, ki opeva okrevanje po krizi in tokrat je bila v veliki meri namenjena žrtvam spolnega nasilja in zlorab. Ženske v belem je predstavila Janelle Monae, ki je dejala, da je čas za tiste, ki jih želijo utišati, potekel.

»Ne dogaja se le v Hollywoodu, ne dogaja se le v Washingtonu, ampak tudi v naši industriji,« je dejala Monae, prisotni pa so na spolne zlorabe in napade opozarjali tudi z nošenjem belih vrtnic.

Jay-Z ni dobil nagrade, pred podelitvijo pa je bil deležen tvita predsednika ZDA Donalda Trumpa, da naj mu nekdo pojasni, kako zelo je padla brezposelnost med temnopoltimi pod Trumpovim vodstvom. Lamar je med prejemanjem ene od nagrad potem izrekel podporo predsedniški kandidaturi Jay-Z-ja.

Somebody please inform Jay-Z that because of my policies, Black Unemployment has just been reported to be at the LOWEST RATE EVER RECORDED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 January 2018