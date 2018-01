Že med tednom so se na smučišče Cerkno podali osnovnošolci, v cerkljanski osnovni šoli pa so pripravili akademijo, na kateri je zgodovinar Martin Premk predstavil poslanstvo partizanskih smučin v evropskih odporniških gibanjih.

Partizanska olimpijada pred 73 leti je potekala pod okriljem devetega korpusa, 20. in 21. januarja sredi okupirane Evrope. »Bile so prikaz veselja do življenja in znanilec miru v svetu, ki je še vedno ječal pod fašizmom in nacizmom. Partizanski borci so direktno s položajev oziroma celo iz borbe odšli na športno tekmovališče na osvobojeno cerkljansko ozemlje,« je med drugim dejal slavnostni govornik Miloš Bizjak, državni sekretar na ministrstvu za obrambo, in spomnil, da je bila predhodnica Elana prav partizanska delavnica v Cerknem.

Na partizanskih smučinah se je leta 1945 zbralo okoli tisoč gledalcev, udeleženci pa so tekmovali v veleslalomu, patruljnem teku in skokih, ki so bili za vse prava atrakcija. Na skakalni tekmi je zmagal legendarni skakalec Rudi Finžgar, ki je bil tudi vodja partizanske smučarske delavnice v Cerknem, ki je delovala do marca 1945. V patruljnem teku so slavili borci Prešernove brigade, v veleslalomu pa Janko Štefe.