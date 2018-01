Pregovor, da to, kar se Janezek nauči, to Janez zna, velja pri vsakem motoričnem učenju. Tudi pri smučanju je zelo pomembno, da začnemo v fazi najučinkovitejšega gibalnega učenja.

»To je med šestim in enajstim letom starosti, ko so možgani za to najbolj dovzetni. Precej smo razmišljali, da bi prestavili učenje na še zgodnejše obdobje, kot sta četrti in peti razred osnovne šole, saj bi si vsi vpleteni v organizacijo projekta želeli otroke vključiti čim prej in jih navdušiti za ta lep šport. Žal se v tem primeru pojavi nekaj organizacijskih problemov, vezanih na opremo in vodenje teh otrok od šole do smučišča, a bomo vseeno v prihodnje poskušali narediti vse, da bi bil projekt namenjen tudi še mlajšim,« je pojasnil vodja akcije Šolar na smuči Uroš Zupan iz Rekreacijskega turističnega centra Krvavec.

Po njegovih besedah je smučanje zagotovo eden najlepših športov, a se lahko lep smučarski dan hitro sprevrže v nesrečo. »Eden glavnih ciljev akcije je tudi ozaveščanje otrok o varnosti na smučišču in varnem smučanju, zato se je projektu pridružila tudi slovenska policija. Poleg obvezne čelade in ustrezne smučarske opreme otroke učimo, da svojo vožnjo prilagodijo svojim spodobnostim in telesni pripravljenosti, drugim smučarjem, razmeram na smučišču in vremenskim razmeram. Vsi otroci, vključeni v akcijo, se seznanijo tudi z desetimi pravili FIS o vedenju na smučišču,« je dodal sogovornik.

Njegova želja je, da v akcijo vključijo osnovne šole iz vseh slovenskih regij, kar jim vsekakor omogoča tudi regijska razpršenost smučarskih središč, v katerih poteka akcija. Osnovne šole se prijavijo na razpis, ki ga novembra športnim pedagogom razpošlje Zavod za šport Planica, četrtošolce in petošolce pa lahko prijavijo v akcijo do zapolnitve mest. Vsako smučarsko središče lahko sprejme okoli sto učencev na dan.