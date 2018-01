Aktualni češki desničarski predsednik Miloš Zeman, ki zagovarja boljše odnose z Rusijo in je skeptičen do Evropske unije, je zmagal na volitvah in dobil drugi mandat. V tesni tekmi drugega kroga proti profesorju fizikalne kemije Jiřiju Drahošu je predvsem uspešno mobiliziral svoje pristaše, kar se je pokazalo v najvišji udeležbi na predsedniških volitvah v zadnjih dvajsetih letih (66,6 odstotka). 73-letni Zeman je na koncu na volitvah, ki so potekale v petek in soboto, dobil 51,4 odstotka glasov, 68-letni Drahoš pa 48,6 odstotka.

Strašenje z migranti, ki jih je bilo lani vsega dvanajst

Zeman je v volilni kampanji ostro nastopal proti evropski migracijski politiki. Število migrantov na Češkem je sicer minimalno – po kvotnem sistemu so jih lani sprejeli vsega dvanajst –, toda igranje s strahovi je bilo uspešno. Zeman se zavzema tudi za boljše odnose z Rusijo in Kitajsko, zato ni čudno, da sta eni prvih čestitk priromali iz Moskve in Pekinga. Glasove mu je prinašala tudi zadržanost do EU, saj je znatni del Čehov nezadovoljen s članstvom v EU, do katerega so imeli ob vstopu leta 2004 skupaj s Slovenijo velika pričakovanja.

Drahoš na drugi strani je novačil bolj izobražene volilce, ki jih je po ocenah čeških analitikov povezovalo predvsem nezadovoljstvo z Zemanom – od njegovega evroskepticizma in spogledovanja z Rusijo do podpore Trumpu in nenehnih napadov na medije. Drahoš je kot politični novinec iz akademskih krogov kandidiral kot neodvisni kandidat in dobil podporo več strank. Na koncu mu je za presenečenje zmanjkalo le približno toliko, za kolikor je Zeman v drugem krogu dvignil volilno udeležbo med svojimi pristaši.

Češki analitiki v današnjih komentarjih ne pričakujejo, da se bo Zeman v drugem mandatu spremenil. Ocenjujejo, da bo nadaljeval politiko, ki razdvaja, upajo pa vsaj, da bo spremenil ton javnega diskurza in pokazal dostojnost, kot piše komentator Martin Zverina v dnevniku Lidove Noviny.