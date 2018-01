Prepričanje, da rabljena oblačila kupujejo samo tisti, ki nimajo denarja, je preteklost. Rabljena oblačila izgubljajo konotacijo manjvrednosti. Vse več ljudi se zaveda množične proizvodnje nepotrebnih količin oblačil in tega, kaj to pomeni za naš planet. Rabljena oblačila kupujejo tisti, ki se zavedajo onesnaževanja našega planeta in želijo to preprečiti.

»Naše stranke so zelo različne in prihajajo iz vseh koncev Slovenije. Nekateri pri nas nakupujejo, ker jim modna industrija in najnovejši trendi nič ne pomenijo ter imajo svoj edinstven slog. Drugi kupujejo zato, da lahko privarčujejo denar in kljub temu dobijo kakovostna oblačila. Nekateri na oblačila po zelo nizkih cenah prisegajo zaradi svoje cenovne občutljivosti, so pa med našimi kupci tudi takšni, ki želijo neko blagovno znamko, a zanjo niso pripravljeni odšteti gore denarja,« pojasni Mateja Oberžan iz spletne trgovine z oblačili za otroke, ženske in nosečnice Mini Raj. Njihova posebnost je ta, da oblačila takoj odkupijo, torej ne gre za komisijsko trgovino. Na spletni strani imajo objavljen celoten potek odkupa. Objavljene imajo tudi cenike za posamezne kose oblačil, tako da lahko vsak, ki se odloča za odkup, vnaprej izve, kakšne cene lahko pričakuje.

Stroga merila »Naše odkupne cene so precej nizke, a mi tvegamo, da oblačil, ki jih odkupimo, morda ne prodamo. Prednost za stranko je v tem, da prejme enkratno izplačilo za vse kose oblačil, ki jih proda,« pove Oberžanova. Od drugih trgovin z rabljenimi oblačili se razlikujejo tudi po tem, da njihovo spletno ponudbo sestavljajo oblačila in obutev, odkupljena od fizičnih oseb – in ne od tujih podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo blaga. Tako ima vsak možnost, da oblačila proda, nekaj zasluži in ob tem poskrbi, da oblačila krožijo. Enako je z žensko garderobo. »Gotovo ima vsaka od nas v omari kakšen kos, ki ga ni še nikoli oblekla. S prodajo teh oblačil si naredi prostor in omogoči nakup nekomu drugemu, namesto da jih zavrže,« meni sogovornica. Pohvali se lahko z veliko rednimi strankami, ki opravijo vsaj en do dva nakupa na mesec, in tistimi, ki kupujejo vsak teden. Ker je pri njih vsak kos unikat, se stranke zavedajo, da morajo nakup opraviti čim prej, kajti izdelek v ponudbi je lahko prodan vsak hip. V ponudbi Mini Raja se najde vse, od preprostejših do najprestižnejših blagovnih znamk. Na začetku so ponujali samo otroška oblačila, za katera je največ povpraševanja, predlanskim pa so uvedli ponudbo ženskih oblačil, s katero so pridobili veliko novih strank, ki niso v starševskih krogih in jih prej niso poznale. Največ paketov za odkup prejmejo po pošti, številne stranke oblačila tudi osebno dostavijo. Včasih kakšen kos zavrnejo. »Gre za oblačila, ki ne ustrezajo našim kriterijem za odkup, ti so zelo strogi. Oblačila morajo biti resnično dobro ohranjena, brez vsakršnih madežev in vidnejših napak na tkanini. Enako velja pri obutvi, ta mora biti videti nenošena,« pojasni sogovornica. Oblačilom, ki se ne prodajo, najprej znižajo ceno. Če še vedno ne gredo v promet, jih podarijo različnim dobrodelnim organizacijam: škofijski karitas, materinskim domovom, varnim hišam in drugim.