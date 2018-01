Osmrtnic takšne vrste danes skorajda ni več opaziti, mislim, da zaradi njihove visoke cene, čeprav se je število znanosti darovanih teles tako povečalo, da jih bo moral Inštitut za anatomijo naslednjih pet let odklanjati.

Najbolj se je povečalo darovanje teles v znanstvene namene leta 2014, ko je zdravstvena blagajna na podlagi novega zakonodajnega ukrepa prenehala plačevati pogrebnine in posmrtnine. Torej gre za prispevek mrtvih oziroma njihovih svojcev k reševanju finančne krize, v katero je padla naša državica. Tega leta je bilo na inštitut prepeljanih 537 trupel, za katera svojci niso dobili pogrebnine in posmrtnine, ker pač nista bili več univerzalni pravici.

Po drugi svetovni vojni, ko je bil še svež spomin na Dachau, Mauthausen in druga nacistična morišča in njihove krematorije, si upepelitve trupel pri nas ni mogel skorajda nihče niti predstavljati, pogrebi so bili klasični, danes pa mislim, da dva krematorija kurita trupla neprekinjeno v več pečeh, ki bruhajo prašne delce v nebo in prispevajo k podnebnim spremembam.

Seveda so žarni pogrebi cenejši od klasičnih, da o raztrosu sploh ne govorimo. Včasih so klasične pogrebe opravljali na vaških pokopališčih, kakšen mizar je zaslužil tudi z lepo izdelano krsto, dandanes pa vozimo trupla v krematorija v Ljubljano in mislim da v Maribor, kar pomeni kar dober zaslužek za tamkajšnji komunalni službi. Seveda tam končajo tudi že na anatomskem inštitutu uporabljena trupla ali njihovi ostanki, ki se nato raztresejo po prostoru, ki je pač temu namenjen.

Tole moje pisanje pa ni namenjeno spremembam običajev pri pogrebih, ampak naši državi, ki je pravzaprav z ukinitvijo pogrebnin in posmrtnin spremenila določene navade ljudi, ki se v težkih trenutkih znajdejo po svoje, saj je človeka treba pokopati na svoje stroške, čeprav si je vsak pokojnik zaslužil v svojem življenju tisti drobiž, ki se mu je pred vsesplošnim varčevanjem reklo pogrebnina ali pa posmrtnina.

Stavke so moderne in včasih udeležencem celo kaj prinesejo, žal pa pokojniki ne morejo stavkati.

Peter Kozin, Ljubljana