Pred dobrima dvema letoma (21. novembra 2015) sem zapisal svoje mnenje, da je ravnanje slovenske politike glede priznanja Palestine naravnost sramotno. Še vedno mislim enako, ker gre za ravnanje, ki krni ugled Slovenije in ni v skladu s človeškim dostojanstvom Ob vaši napovedi priznanja so se pričakovano takoj oglasili domači omahljivci in preračunljivci. Odločno nasprotovanje je seveda izrazila izraelska oblast in pristaši judovske države, zlasti v ZDA. Po odlični prispodobi, da pasji rep (Izrael) maha s psom (ZDA), tudi grožnje ameriškega predsednika nasprotnikom Izraela in Jeruzalema kot prestolnice judovske države niso presenetile nikogar.

Srčno upam in verjamem, da imajo slovenski politiki (še) toliko državniške samozavesti in poguma, da ne bodo klonili pred zagovorniki nedopustnega ravnanja države Izrael. Če smo leta in leta pasivno spremljali nekaznovano ubijanje, razlaščanje in ropanje palestinskega prebivalstva, se bomo brez strahu končno le uprli grožnjam, četudi te prihajajo z vrha ZDA.

Zagovorniki militantnega Izraela govorijo, da bo priznanje Palestine ogrozilo prizadevanja za mir. Le kakšna mirovna prizadevanja neki? Zanesljivo ne na strani judovske države Izrael. Ta javno pred svetovno javnostjo napoveduje še večje in še hujše trpljenje ter nasilje nad Palestinci. Prizanesljivost do Izraela presega vse meje zdravega razuma. Izrael namreč v svetu zaseda vodilno mesto med tistimi, ki z vojnimi zločini, nezakonitim razlaščanjem in ropanjem (palestinskega) prebivalstva kršijo ženevske konvencije.

Nimamo samo pravice, temveč imamo tudi dolžnost, da predstavnikom države Izrael in judovskim organizacijam brez dlake na jeziku povemo, da za vse tisto, kar počnejo z Palestinci, ni nobenega opravičila. Tudi njihovo sklicevanje na tragedijo holokavsta ni opravičilo. Gre kvečjemu za zlorabo spomina na milijone nedolžnih žrtev.

Še tole: kot smo že vajeni, predsednik države Pahor nas ni presenetil. Slovenski javnosti je sporočil, da je v sedanjih okoliščinah zadržan do priznanja Palestine.

Janez Krnc, Litija