Meta Hrovat je nova junakinja slovenskega alpskega smučanja. 19-letna Kranjskogorčanka se je v Lenzerheideju prvič v karieri uvrstila na zmagovalni oder, potem ko je na veleslalomu priznala premoč le velemojstricama, kot sta Francozinja Tessa Worley (dosegla je dvanajsto veleslalomsko zmago svetovnega pokala) in Nemka Viktoria Rebensburg. Gorenjka je bila po prvi progi 14., na drugi, ki jo je postavil slovenski trener Denis Šteharnik, pa je z drugim časom napredovala za enajst mest. Slovenski veleslalomski uspeh je s petim mestom in najboljšo uvrstitvijo sezone dopolnila Ana Drev, ki je za reprezentančno kolegico zaostala za 14 stotink. Novo uvrstitev med najboljših 15 je s 14. mestom dosegla Tina Robnik, druge veleslalomske točke zapored pa je osvojila Ana Bucik.

Po Ani Bucik, ki je bila v petek v alpski kombinaciji tretja, je bila Meta Hrovat v dveh dneh druga Slovenka, ki se je prvič uvrstila med najboljšo trojico. »Uspeh Ane je bil vsekakor dobrodošel,« je priznala Meta Hrovat, ki se je ob uspehu najprej zahvalila najbližjim sodelavcem, trenerju Juretu Hafnerju, ki je v preteklosti bdel nad uspehi Janice Kostelić in Tine Maze, fizioterapevtki Tini Kobale, staršem ter sotekmovalkam. »Prva proga mi ni najbolje uspela. Bila sem celo presenečena nad 14. mestom, saj sem imela slabši občutek. Po ogledu druge proge sem si rekla, da bom pokazala, kako znam odvoziti. In mi je uspelo,« je razlagala Hrovatova.

Lep obet tudi za Ano Drev Ko je Meta Hrovat na rdečem stolu, ki ga je dan pred tem dobre pol ure grela Ana Bucik, pridobivala mesto za mestom, ji je dolgo časa delala družbo Ana Drev. Najizkušenejša slovenska reprezentantka se je veselila z najmlajšo kolegico. »Uvrstitve na zmagovalni oder nisem pričakovala. Še dobro, da sta bili ob meni tako izkušeni tekmovalki, kot sta Tessa in Viktoria, da sta me usmerjali,« je podoživljala občutke Meta Hrovat. »Vesela sem, da sem najboljši rezultat v sezoni dosegla tik pred olimpijskimi igrami. Na prvi progi sem storila večjo napako, na drugi sem bila precej hitrejša. Zelo sem vesela, da se je dan končal, kot se je,« je povedala Ana Drev, ki je uprizorila najboljši napad v sezoni, s katerim se je na startni strmini druge proge znašla dvakrat na bokih, a še naprej brezkompromisno napadala. Njeno smučanje je spominjalo na lansko sezono, ko se je dvakrat uvrstila na zmagovalni oder.

Šteharnik oster do Stöcklija Petkova junakinja Ana Bucik je danes v Lenzerheideju zamudila priložnost, da bi unovčila dobro slalomsko pripravljenost, ki jo je z najboljšim časom potrdila na tekmi alpske kombinacije. Primorka je bila po prvi progi enajsta, na drugi pa je zdrsnila na strmini ter izgubila preveč časa za osvojitev novih točk svetovnega pokala. Z 20. mestom je bila edina Slovenka med dobitnicami točk Maruša Ferk. »Po prvi progi je kazalo dobro, nato pa je Ani popustila koncentracija. Morda tudi zaradi vseh obveznosti po petkovem uspehu,« je dejal Denis Šteharnik, v nadaljevanju pa je bil oster do švicarskega proizvajalca smuči Stöckli: »V slalomu nismo zadovoljni z materialom. Vrstni red razkriva, da sta v ospredju dva proizvajalca, občasno se pridruži tretji, vsi drugi pa težko prihajamo blizu najboljšim. Narediti bomo morali korak naprej, sicer bomo ostali nekonkurenčni.« Drugo slalomsko zmago v sezoni je dosegla Slovakinja Petra Vlhova. Pravzaprav ji jo je podarila Mikaela Shiffrin, ki je imela na zadnjem vmesnem času druge proge več kot sekundo prednosti, nato pa je naredila napako in odstopila. Izkazalo se je, da je Američanka prvič v sezoni v manjši krizi, saj je odstopila na tretji od štirih tekem, medtem ko je na veleslalomu zasedla sedmo mesto. V ameriškem taboru so se odločili, da bo izpustila vse tri preizkušnje, ki so na sporedu do olimpijskih iger v Južni Koreji. Druga je bila Švedinja Frida Hansdotter, tretja pa Švicarka Wendy Holdener, zmagovalka petkove preizkušnje v alpski kombinaciji.

Soliden slovenski smuk Martin Čater je s 15. mestom na smukaški klasiki v Garmisch-Partenkirchnu dosegel svojo drugo najvišjo smukaško uvrstitev. Boljši je bil le ta mesec v Wengnu, kjer je bil enajsti. Čater je za uvrstitev med najboljšo deseterico zaostal za 18 stotink. Med dobitnike točk sta se v Nemčiji uvrstila še Boštjan Kline in Klemen Kosi, ki sta si delila 25. mesto. Kosi se je prvič v tej sezoni uvrstil med dobitnike smukaških točk. Mariborčan je hkrati prekinil smukaški točkovni post, ki je trajal več kot dve leti. Decembra 2015 je bil namreč v Santa Caterini 29., odtlej pa je tekmoval na devetnajstih preizkušnjah, izmed katerih se osemnajstkrat ni uvrstil med najboljših 30, predlani v Kitzbühelu pa so organizatorji tekmo prekinili pred njegovim startom. Švicar Beat Feuz je potrdil, da je trenutno najhitrejši smučar na svetu. Z novim uspehom je prevzel vodstvo v smukaškem seštevku svetovnega pokala in slekel majico Norvežanu Akslu Lundu Svindalu, ki je bil tokrat četrti. Feuz je v tej sezoni dosegel tretjo smukaško zmago, na zadnjih treh preizkušnjah pa je bil dvakrat prvi in enkrat drugi, ko ga je Nemec Thomas Dressen v Kitzbühelu ugnal tudi zaradi boljših razmer. Drugo mesto sta si na Bavarskem razdelila Italijan Dominik Paris in Avstrijec Vincent Kriechmayr.

Deseta zmaga Hirscherja v sezoni Avstrijec Marcel Hirscher je bil razred zase na današnjem veleslalomu. Njegova zmaga ni bila vprašljiva niti za hip, znova pa je tekmece ugnal z debelo sekundo prednosti. Najbolj se mu je približal rojak Manuel Feller, ki se je prvič v karieri povzpel na zmagovalni oder, potem ko se je pred tem kar 20-krat uvrstil med najboljšo deseterico. Še dlje, kot je Klemen Kosi čakal nove smukaške točke svetovnega pokala, je čakal novo uvrstitev na veleslalomski zmagovalni oder Ted Ligety. Američan je bil nazadnje med najboljšo trojico oktobra 2015, ko je zmagal na veleslalomskem uvodu v Söldnu. Žan Kranjec je z 18. mestom dosegel svojo najslabšo veleslalomsko uvrstitev v tej sezoni. Vodičan na obeh progah ni našel pravega ritma, ki ga je krasil na zadnjih treh tekmah v Adelbodnu, Alti Badii in Val d'Iseru, ko je zasedel peto, tretje in sedmo mesto. Kljub temu je Kranjec na olimpijski generalki zadržal visoko sedmo mesto v veleslalomskem seštevku. »Žan se v takšnih pogojih, kot so bili danes, preprosto ne znajde. Smuči ima nastavljene za ledeno površino, danes pa je bilo plus šest stopinj Celzija. V spomladanskih razmerah ni konkurenčen najboljšim. Če bo želel kandidirati za najvišja mesta v skupnem seštevku, se bo moral naučiti bolje smučati tudi v takšnih razmerah. K sreči so temperature v Južni Koreji zelo nizke in se na olimpijskih igrah obetajo zimske razmere,« pravi glavni trener tehničnih disciplin Klemen Bergant, ki je danes postavil prvo progo.