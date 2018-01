Brezpilotniki obstajajo že približno sto let, šele v zadnjem času pa so doživeli pravi komercialni bum. Če so bili sprva namenjeni za vojaške potrebe in za zbiranje raznih podatkov, je danes lahko praktično vsakdo pilot take naprave.

Na spletu je prava poplava letalnikov, primernih za vse okuse in debeline denarnic. Ne manjka takih, ki stanejo manj kot dvajset evrov in v prvi vrsti služijo za domačo zabavo. Še najbolj zanimivi pa so tisti, ki imajo vgrajene kamere in posledično omogočajo zajemanje videa in fotografij iz perspektiv, ki so bile doslej rezervirane zgolj za potnike pravih helikopterjev. Uporaba teh narašča tudi po zaslugi komercialne uporabe. Kot smo že pisali, si nekatere nepremičninske agencije sploh ne predstavljajo več, da bi neko nepremičnino lahko prodale, ne da bi jo strankam pokazale tudi iz ptičje perspektive.

V Nemčiji brezpilotnike menda uporablja več kot 400.000 ljudi, v Združenih državah Amerike pa naj bi jih do leta 2020 letelo že kar sedem milijonov. Gre torej za panogo, ki bo v naslednjih petih letih najverjetneje presegla vrednost dvanajstih milijard ameriških dolarjev.

Trenutno se na trgu v povezavi z najbolj priljubljenimi letalniki omenja le nekaj podjetij: GoPro, Yuneec, Parot in Dji. Prav slednji pa se, kot kaže, loteva pravega marketinškega pohoda. Njihovi modeli so si v zadnjih letih ustvarili sloves enih najboljših letalnikov za amatersko in profesionalno rabo. Ponujajo namreč tako širok nabor izdelkov, da lahko zadovoljijo skoraj vsakega, ki si zaželi, da bi doma imel kakovosten letalnik. Na tak način pa najbrž skušajo tudi izriniti vse tekmece, ki bi radi odščipnili večji košček omenjene panoge.

Njihov najcenejši model spark stane okoli 500 evrov in velja za najboljši mali letalnik. Temu sledi mavic pro za okoli 1000 evrov, nato phantom, ki ga uporabljajo tudi resnejši videoustvarjalci, sledita profesionalna modela inspire in matrice, za katera je treba odšteti več kot 3000 evrov.

Kot da omenjena paleta ni dovolj, so pri Djiju prejšnji teden predstavili še nov model mavic air, katerega cena se giblje okoli 85 evrov in se uvršča med modela spark in mavic pro. Ta je nemudoma navdušil vse prve uporabnike, ki hvalijo njegovo kakovostno vodenje, predvsem pa zajete videoposnetke in fotografije. Mnogi poznavalci so mu že po nekaj dneh nadeli naziv brezpilotni letalnik leta 2018, čeprav je za to vseeno nekoliko prezgodaj.