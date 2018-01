Slovenske gore so konec tedna privabile planince, terjale pa so tudi svoj davek na nevarne zimske razmere.

Najhuje se je končala nesreča na južni strani Turske gore v smeri proti Žmavcarjem. V tem delu Kamniško-Savinjskih Alp se je smrtno ponesrečil 41-letni planinec. Okoli pol enajstih dopoldne mu je zdrsnilo med hojo po snegu na mestu, ki se je izkazalo za usodno. Ob zdrsu se mu ni uspelo pravočasno ustaviti po prvih nekaj metrih in padel je naprej v globino. Ustavil se je šele po približno 300 metrih, ob tem pa se je 41-letnik tako hudo poškodoval, da je umrl že na kraju nesreče. Posredovali so kamniški gorski reševalci in vojaški helikopter, ki pa so ponesrečenega planinca lahko le še predali pogrebni službi v dolini.

Brez derez in cepina

Huje, na srečo pa ne smrtno, se je poškodovala tudi planinka na območju Storžiča. V soboto ob enajstih ji je zdrsnilo, po drsenju in padcu prek skal pa si je huje poškodovala hrbtenico. S kranjske policijske uprave so sporočili, da je planinka zdrsnila na strmem zasneženem pobočju, po katerem je hodila preslabo opremljena. Uporabljala je le tako imenovane verige na obutvi, ki so nekakšen (slabši) nadomestek derez. Prav tako ni imela pri sebi cepina, temveč zgolj pohodne palice, ki v primeru zdrsa na strmem pobočju ne dajejo pomoči pri ustavljanju, kot to omogoča cepin. Planinko s hudo poškodovano hrbtenico so rešili kranjski gorski reševalci in posadka vojaškega helikopterja, ki je poškodovano planinko odpeljala v ljubljanski klinični center.

Čeprav njene poškodbe še zdaleč niso nedolžne, bi se nesreča lahko končala še precej huje. Planinka je namreč hodila sama in je morala tudi sama poklicati na pomoč. Ob prihodu reševalcev je bila že rahlo podhlajena.

Vojaški helikopter je poletel še ob dveh popoldne, ko si je planinka na zasneženem in spolzkem terenu na Planini na Šeh hudo poškodovala koleno. S helikopterjem so jo odpeljali do jeseniške bolnišnice.

Okoli poldneva se je na območju Male Mojstrovke poškodovala tudi turna smučarka, ki je padla na poledeneli strmini in po krajšem drsenju trčila v drevo.