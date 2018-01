Beuc in enajst njenih članic, med njimi tudi Zveza potrošnikov Slovenije, so ta mesec sprožile kampanjo proti številnim zavajajočim oznakam in pozvale Evropsko komisijo, naj hitro ukrepa za zagotovitev ustreznih oznak o hranilni sestavi živil.

Zavajajoče označevanje ugotavljajo v glavnem pri mlečnih izdelkih, ki vsebujejo veliko sladkorja, a tudi mineralov in vitaminov. Opozarjajo tudi na kosmiče za otroke, polne sladkorja, ki zavajajo »z železom in cinkom za boljši razvoj«, ter na čokolado v prahu s 75 odstotki sladkorja, ki naj bi krepila spomin in osredotočenost.

»Kdo bi si mislil, da je v kosmičih za zajtrk, bogatih z vlakninami in kalcijem, v resnici tretjina sestavin sladkor?« ponazarja generalna direktorica Beuc Monique Goyens in poudarja, da so takšne zavajajoče oznake nesprejemljive.