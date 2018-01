Navalni je Ruse pozval, naj se uprejo oblastem in kljub prepovedim in grožnjam z množičnimi aretacijami pridejo na zborovanja. Pozval je tudi k bojkotu predsedniških volitev 18. marca, na katerih ne sme kandidirati zaradi obsodbe na pogojno zaporno kazen. Nizka volilna udeležba bi bila namreč precejšen udarec za predsednika Vladimirja Putina, ki ima zmago na volitvah praktično že zagotovljeno.

Pri vdiranju si je policija pomagala z žago

Danes zjutraj je v prostore, kjer ima Navalni glavno pisarno, vdrla policija. Pri tem si je po poročanju AFP pomagala tudi z žago. S tem so želeli prekiniti prenašanje protestov z daljnega vzhoda Rusije, kjer so se že začeli.

Člani ekipe Navalnega so sporočili, da je policija prijela več članov njihove ekipe, prijeli pa so tudi več njegovih podpornikov v več regijah.

Policija je Navalnega pridržala, ko je bil na poti na zborovanje v Moskvi. »Pridržali so me. A to nič ne pomeni, pridite na Tversko ulico,« je sporočil prek twitterja.

Policija je sporočila, da so ga pridržali zaradi kršenja predpisov, ki urejajo organizacijo zborovanj. Moskovske oblasti so že pred protestom sporočile, da zborovanje ni dovoljeno, zato bodo ustrezno ukrepali.

Protesti na vzhodu Rusije in v Sibiriji so se začeli že zjutraj, glavna v Moskvi in Sank Peterburgu pa sta potekala opoldne po srednjeevropskem času.

V Moskvi se je po poročanju AFP zbralo okoli 4000 ljudi, bilo je tudi na stotine policistov. Zborovanje je trajalo kako uro, nato so se ljudje večinoma razšli. V Sankt Peterburgu se je zbralo kakih 1500 ljudi, ki so vzklikali Rusija brez Putina in Ena, dva tri, Putin izgini.

Protesti so potekali v 120 krajih, med drugim v Nižnjem Novgorodu, Tomsku in Jakutsku na skrajnem vzhodu Rusije, kjer so se ljudje zbrali pri minus 45 stopinj Celzija.