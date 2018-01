Jay-Z je z albumom 4:44 pobral osem nominacij, sedem jih ima Kendrick Lamar z albumom DAMN, Bruno Mars je nabral šest nominacij, Childish Gambino pa pet kot tudi Khalid, SZA in No I.D.

Grammyji se radi ponašajo z raznolikostjo nominirancev in dobitnikov nagrad, pri čemer resnično prevladujejo pripadniki ameriških manjšin, ki imajo največ nominacij v vseh najpomembnejših kategorijah, kot so plošča, pesem in album leta.

V igri za dobitnika grammyja za ploščo leta so Jay-Z (The Story of O.J.), Kendrick Lamar (HUMBLE), Bruno Mars (24K Magic), Childish Gambino (Redbone) in Luis Fonsi, Daddy Yankee ter Justin Bieber (Despacito).

Za album leta se potegujejo Childish Gambino (Awaken, My Love!), Jay-Z (4:44), Kendrick Lamar (DAMN), Lorde (Melodrama) in Bruno Mars (24K Magic).

Na seznamu nominirancev za pesem leta pa so Luis Fonsi, Daddy Yankee in Justin Bieber (Despacito), Jay-Z (4:44), Julia Michaels (Issues), Logic, Alessia Cara in Khalid (1-800-273-8255) ter Bruno Mars (That's What I Like).

Odmevna je tudi kategorija novih upov, v kateri se za grammyja potegujejo Alessia Cara, Khalid, Lil Uzi Vert, Julia Michaels in SZA.

Nastop v čast žrtvam nasilja z orožjem Country glasbeniki Maren Morris, Eric Church in Brothers bodo na podelitvi nastopili v čast žrtvam nasilja z orožjem in terorizma. Vsi so oktobra lani nastopali na koncertu Route 91 v Las Vegasu, med katerim je strelec pobil 51 ljudi ter jih ranil več kot 500. Logic, Alessia Cara in Khalid bodo izvedli skupni nastop s posamezniki, ki imajo za seboj poskus samomora, ter sorodniki samomorilcev. Njihova uspešnica za boj proti samomoru z naslovom 1-800-273-8255 je sicer nominirana za pesem leta.