Protestniki so pozivali k odstopu Ramo, ki je po njihovem prepričanju pahnil Albanijo v revščino in korupcijo. Opozicija ga obtožuje tudi sodelovanja s preprodajalci drog, češ da je iz Albanije naredil »Kolumbijo Evrope«, s čimer imajo v mislih dobičkonosno, a nezakonito trgovanje s konopljo, ki je močno razširjeno v državi. Rama vse očitke zanika.

»Rama mora oditi. Iz Albanije je naredil dom za organiziran kriminal in droge,« je množici v nagovoru dejal vodja opozicijske desnosredinske Demokratske stranke Lulzim Basha.

Po oceni novinarjev se je zbralo prek 10.000 protestnikov, medtem ko organizatorji navajajo udeležbo 300.000 ljudi. Policija ocene ni podala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Albaniji se sicer že več let ostro spopadajo socialisti in konservativci, piše nemška tiskovna agencija dpa. Šele minulega junija so bile po intenzivnem posredovanju ZDA in EU v državi mogoče parlamentarne volitve, na katerih so zmagali socialisti.