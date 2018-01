»Moja družinska zdravnica bo šla kmalu v pokoj in skrbi me, kje bom našla novo. Zdravniki v Kopru, kot sem izvedela, imajo že vse polno in skrbi me, da bi se morala k zdravniku voziti v drug kraj,« pravi bralka z Obale, kjer je problem pomanjkanja družinskih zdravnikov zelo pereč. Podobno je tudi v Mariboru in na Celjskem, pa tudi v Trbovljah se spopadajo s podobnimi težavami.

Odgovor »polni smo, poiščite si drugega zdravnika« bo, kot kaže, postal vse pogostejši, saj je zdravnikov na primarni ravni enostavno premalo. To se je pokazalo še zlasti po tem, ko je vlada na