V napadu ZDA je bilo ubitih osem ljudi, med njimi tudi pripadnik obveščevalne službe, štirje policisti in ženska, je povedal predstavnik province, ki želi ostati anonimen.

Iraška obveščevalna služba je prejela obvestilo, da se bo danes v mestu nahajal poveljnik džihadistov Karim al Samarmad. Iraško poveljstvo varnostnih sil, ki vodi boj proti ekstremistom Islamske države, je zato tja odposlalo svoje enote. Ob tem pa je za zračno podporo zaprosilo tudi mednarodno koalicijo pod vodstvom ZDA.

Ko so se iraške sile se po končani operaciji in aretaciji Samarmada vračale nazaj v bazo, so pri tem naletele na konvoj policije in paravojaških enot, ki je bil poslan v njihovo podporo. Zamenjale so jih za džihadiste in na pomoč poklicale ameriške zračne sile. Te so jih nato obstreljevale, še pojasnjuje AFP.