Ena najhujših eksplozij v Kabulu v zadnjih letih je odjeknila v bližini poslopja notranjega ministrstva. Na območju se nahaja tudi urad Evropske unije in sedež policije. Nad mestom je bilo videti ogromen oblak belega dima, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Notranje ministrstvo je potrdilo, da je eksplozijo povzročil avtomobil bomba, kasneje pa je pojasnilo, da je pravzaprav šlo za reševalno vozilo, napolnjeno z eksplozivom. »Samomorilski napadalec je uporabil reševalno vozilo, da je lahko prišel mimo nadzorne točke, češ da pelje bolnika. Na drugi nadzorni točki so ga prepoznali, nakar je razstrelil vozilo,« je pojasnil predstavnik ministrstva.

Potrdili najmanj 63 smrtnih žrtev

Afganistansko zdravstveno ministrstvo je sprva poročalo le o ranjenih, nazadnje pa so oblasti potrdile najmanj 63 smrtnih žrtev in 151 poškodovanih. Bolnišnica, ki jo vodi italijanska nevladna organizacija Emergency, je prek Twitterja sporočila, da so samo pri njih sprejeli 50 poškodovanih. Šlo naj bi za pravi »pokol«, so dodali.

Število smrtnih žrtev bi lahko še naraslo, saj so nekateri ranjeni v bolnišnicah v kritičnem stanju, svarijo oblasti.

Odgovornost so že prevzeli talibani. Kot je tiskovni predstavnik talibanov Zabihulah Mudžahid sporočil prek aplikacije Whatsapp, je bila njihova tarča policijski konvoj na območju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Eksplozija se je zgodila teden dni po napadu talibanov na luksuzen hotel v Kabulu, v katerem so ubili najmanj 22 ljudi, večinoma tujcev. Oblasti so poleg tega danes za tujce izdale varnostno opozorilo, da skrajna skupina Islamska država načrtuje »izvedbo agresivnih napadov« na supermarkete, trgovine in hotele, ki jih obiskujejo tujci, še piše AFP.