Stavka iz leta 2016 se je osredotočala na neuresničene zaveze preteklih vlad vse od leta 2010 naprej, zdaj napovedana pa meri na porušena razmerja med poklicnimi skupinami pooblaščenih uradnih oseb, je izpostavila ministrica za notranje zadeve v pogovoru za Večer.

Kot je dejala, razume stališče obeh policijskih sindikatov, da delovna mesta policistov niso avtomatično primerljiva z delovnimi mesti drugih pooblaščenih uradnih oseb. Tako se tudi ni mogla strinjati, da bi bili vojaki višje vrednoteni od policistov. »Imajo svoje specifike, kot je na primer delovno razmerje za določen čas. Ampak za to imajo tudi določene bonitete, ki jih policisti nimajo,« je pojasnila.

Po njeni oceni bo izziv te stavke »kako obdržati razmerja, ki odražajo ustrezno vrednotenje delovnih mest glede na zahtevnost«.

Ob tem je poudarila, da jim ni v interesu, da do stavke pride, saj bi se to poznalo pri zagotavljanju varnosti. »Ampak ni vse odvisno od nas, torej od ministrstva za notranje zadeve. Mi lahko doprinesemo svoj del, ki je pomemben. A glede na to, da je položaj v državi na splošno boljši, je stavka tudi eden od načinov merjenja moči v državi,« je ocenila.