Eden od bolnikov, ki so jih v zadnjem času zdravili na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (ORL) UKC Ljubljana, se je okužil z bakterijo legionelo. Nekateri od zaposlenih v bolnišnici se po naših informacijah sprašujejo, ali je bila ta okužba povezana s težavami z vodovodom, ki jih imajo v zadnjem času v stavbi klinike ORL. V ljubljanskem kliničnem centru zatrjujejo, da se bolnik ni okužil na tej kliniki. »Voda na ORL je vzorčena in mikrobiološko neoporečna,« so zagotovili včeraj.

Izvajajo redne analize