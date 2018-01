Dnevnikova ekipa, ki skupaj s partnerji skrbi že za enajsti izbor najboljšega zaposlovalca Zlata nit, z veseljem ugotavlja, da se je število podjetij in organizacij, ki želijo izmeriti kakovost odnosa med zaposlenim in organizacijo, tudi letos povečalo. V izbor Zlata nit 2017 se je namreč prijavilo 89 podjetij, skupaj s prijavami na natečaj Starejšim prijazno podjetje in Zlata praksa, ki potekata pod okriljem Zlate niti, pa bo v mrežo podjetij, ki skrbijo za svoje sodelavce, vpetih več kot 130 podjetij in organizacij.

Vnovič je med prijavljenimi največ malih podjetij (z do 50 zaposlenimi), saj jih je 44, srednje velikih (do 250 zaposlenih) je 35 in deset velikih. Takšna struktura prijav je svojevrstna odslikava strukture slovenskega gospodarstva, v katerem močno prevladujejo prav mala in srednje velika podjetja.

Razveseljuje tudi, da je med prijavljenimi kar 28 novincev, kar pomeni, da je med vsemi prijavljenimi dobrih 31 odstotkov podjetij, ki v Zlati niti sodelujejo prvič. Odločenost, da bodo sistematično spremljali kakovost odnosa med zaposlenim in organizacijo, kaže tudi 13 podjetij, ki so k izboru najboljših zaposlovalcev prvič pristopila lani. Pet podjetij je v izboru Zlata nit vseh 11 let, in sicer so to: BDO revizija ter gazele Blažič, robni trakovi, Četrta pot, Elvez in mimovrste.

»Vsak odnos, naj bo osebni ali poslovni, potrebuje občasno preverjanje kakovosti, brez tega lahko namreč odnosi zvodenijo in ljudje se odtujimo. V poslovnem svetu to pomeni, da nam lahko dobri kadri čez noč uidejo, ne da bi sploh poznali razloge. Ob vsakem preverjanju odnosov imamo priložnost, da dobre prakse nadaljujemo in slabe spreminjamo v boljše. Pomembno pa je, da so te stvari na rednem urniku, ker sicer ob polni zaposlenosti s posli hitro pozabimo nanje,« med drugim poudarja Boris Šolar, direktor podjetja Četrta pot, ki v Zlati niti sodeluje vseh enajst let.

Vprašalnik, ki obsega 45 trditev, urejenih v sedem tematskih sklopov, zaposleni v podjetjih izpolnijo anonimno. Dnevnikova analitska služba bo prihodnje dni podrobneje pregledala vprašalnike, ki so jih anonimno izpolnili zaposleni, in poslovne rezultate podjetij ter določila v treh velikostnih skupinah po sedem finalistov. Te bodo bralci spoznali prihodnjo soboto, 3. februarja. Zgodbe finalistov bomo predstavljali med 10. februarjem in 4. marcem, zaključni izbor najboljših zaposlovalcev bo v četrtek, 29. marca. Svoj glas bodo za finaliste lahko oddali tudi bralci Dnevnika, saj bo naslednjo soboto že objavljena tudi glasovnica.

