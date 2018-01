Javni zavod Mala ulica se iz prostora za igro in prosti čas vse bolj razvija v pomemben podpornik starševstva. V sodelovanju s Pedagoškim inštitutom so za vse novopečene starše v Mestni občini Ljubljana pripravili drobcen, a pomemben pripomoček, ki na 30 priročnih karticah ponuja ideje oziroma tako imenovane zamislice za preproste aktivnosti z dojenčki.

»Vse, kar počnemo z otrokom v njegovem najzgodnejšem obdobju, je zelo pomembno za njegov nadaljnji razvoj. Žgečkanje, petje in ples, kotaljenje po postelji ali štetje prstkov… Vse to ni le igra, ampak dejavnosti, ki spodbujajo razvoj otroških možganov. In to je sporočilo, ki ga želimo predati staršem,« pravi Eva Strmljan Kreslin, direktorica zavoda Mala ulica.

»V prvem letu se otrokovi možgani najbolj razvijajo, vzpostavljajo se nevronske povezave, delajo temelji za telesni, čustveni, intelektualni in finomotorični razvoj,« je povedala Strmljan-Kreslinova in dodala, da je prihodnost otroka v prvem letu tako skoraj izključno v rokah staršev in njihove izobrazbe, njihovih preteklih izkušenj, želje in volje po učenju in raziskovanju. In da se življenje v najzgodnejšem otrokovem obdobju ne bi vrtelo le okoli hranjenja, spanja in preoblačenja, so nastale Zamislice.

Zamislice ob prvem pregledu pri pediatru

»V Zamislicah so na 30 karticah opisane preproste in vsakodnevne dejavnosti, ki jih starši lahko izvajajo kjerkoli in kadarkoli. Zasnovane so na tak način, da pokrijejo celoten razvoj in spekter otroka. Dotaknejo se tako socialnega, čustvenega kot intelektualnega in motoričnega razvoja,« razlaga Mateja Režek, soavtorica Zamislic s Pedagoškega inštituta. Na karticah so poleg opisa konkretnih dejavnosti navedene tudi kratke razlage, zakaj je določena dejavnost pomembna oziroma katero področje pri otroku razvija. Režkova je povedala, da so s tem želeli starše spodbuditi k izvajanju podobnih dejavnosti.

»Idejo so lepo sprejeli tudi ljubljanski pediatri, ki Zamislice podarjajo vsem novopečenim staršem ob prvem otrokovem pregledu pri pediatru,« je še povedala Strmljan-Kreslinova in dodala, da so natisnili 4000 izvodov, kar je približno toliko, kot se vsako leto rodi otrok v Mestni občini Ljubljana.