Skakalni praznik v Zakopanah se je začel po okusu Poljakov, ki so že danes napolnili tribune ob prenovljeni in povečani skakalnici. Domači nacionalni junak Kamil Stoch je najprej zablestel na treningu s prvim (135,5 m) in drugim dosežkom (134 m), nato pa je še v kvalifikacijah pometel s tekmeci, ko je drugouvrščenega Nemca Eisenbichlerja prehitel za 10,1 točke.

Svetovni prvak vpoletih Tande na bolniški Slovenska peterica se je uvrstila na nedeljsko tekmo posameznikov, saj bo danes preizkušnja ekip (obakrat začetek ob 16. uri). Po pričakovanju je bil najboljši Peter Prevc, ki je pokazal tri dobre skoke. V prvi seriji za trening je imel osmi dosežek (124,5 metra), v drugi peti dosežek s 139,5 metra, kar je bila sicer druga daljava serije za novim rekorderjem skakalnice, Norvežanom Mariusom Lindvikom (141 metrov). V kvalifikacijah je bilo že po doskoku, ko je stisnil pest, vidno, da je zadovoljen, kar mu je prineslo šesto mesto. Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Semenič so se zvrstili v drugi deseterici, medtem ko je Domen Prevc z 49. mestom med 57 tekmovalci komaj ujel uvrstitev na tekmo. »V prvi seriji so imeli vsi težave s prehodom z letalnice na skakalnico. Fantje so se za kvalifikacije dobro zbrali, na tekmah pa bo treba pokazati še več, če želimo biti konkurenčni za stopničke na ekipni tekmi in deseterico med posamezniki. Peter Prevc se vrti med deseterico, a to še ni tisto, česar je sposoben in kar od njega pričakujem,« je po telefonu povedal selektor Goran Janus. Sinoči se je na osnovi dosežkov v letošnji zimi odločil, da bodo na olimpijske igre odpotovali Peter Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič, Tilen Bartol in Timi Zajc, medtem ko bo Domen Prevc odšel na mladinsko svetovno prvenstvo. Na Poljskem zaradi bolezni (prebavne težave) ni dvakratnega svetovnega prvaka v smučarskih poletih (posamezno in z ekipo) Norvežana Daniela Andreja Tandeja. »Ko je iz Oberstdorfa prišel na letališče v Oslu, se je počutil vedno slabše. Bila je možnost, da bi se nam na Poljskem priključil pozneje, a ker je do olimpijskih iger zelo malo časa, je bolje, da se spočije,« je povedal glavni trener norveške reprezentance Alexander Stöckl.

Robert Kranjec zmagal v Saporu Na Ljubnem, kamor so prišle vse najboljše tekmovalke, bosta danes in jutri (oba dneva prva serija ob 14. uri) zadnji tekmi smučark skakalk za svetovni pokal pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu. V današnjih kvalifikacijah za današnjo tekmo je bilo uspešnih kar osem od 11 Slovenk. Najboljša je bila Ema Klinec na četrtem mestu, potem ko je dobre skoke pokazala že v obeh serijah za trening, kjer je imela prvi in tretji dosežek. V kvalifikacijah je bila najboljša Nemka Katharina Althaus, lanska zmagovalka na Ljubnem. Vodilna v svetovnem pokalu, Norvežanka Maren Lundby, je bila v kvalifikacijah šele 13., potem ko je imela v drugi seriji najboljši dosežek s skokom 90 metrov. Na Ljubnem bo zadnjič v karieri skočila Katja Požun. Na tekmi celinskega pokala v Saporu na Japonskem je nepričakovano zmagal 36-letni Robert Kranjec, potem ko je vodil že po prvi seriji. To je bila njegova dvanajsta zmaga v celinskem pokalu. Prvo mesto je še toliko večje presenečenje, saj je bila tekma na srednji skakalnici, slovenski veteran pa ima sloves specialista za polete. Med vsemi tekmovalci je kot rojeni letalec znal najbolje izkoristi pomoč vzgonskega vetra, ki je skakalcem pihal pod smuči s hitrostjo več kot dva metra na sekundo.