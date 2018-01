Radeški svetniki bodo v torek prihodnji teden, na svoji redni seji, odločali tudi o tem, ali soglašajo z imenovanjem Francija Čeča za direktorja radeškega zdravstvenega doma.

Novi direktor, ki je bil izbran med dvema kandidatoma, ki sta poslala popolni vlogi na razpis, bo sicer funkcijo poslovodnega direktorja prihodnja štiri leta v radeškem zdravstvenem domu opravljal polovični delovni čas, delo v tem javnem zavodu pa dokaj dobro pozna, saj je dve leti že opravljal delo vršilca dolžnosti direktorja. Na položaju bo nadomestil Vladimiro Tomšič, ki je od julija lani, ko je s položaja direktorice odstopila Ingrid Kus Sotošek, vodila tako radeški kot tudi zdravstveni dom v Sevnici.

Prejšnja direktorica odstopila

Kot vse kaže, se tako v radeškem zdravstvenem domu znova obetajo mirnejši časi, zaupanje občanov pa si je že pridobila tudi nova stalna zdravnica, specialistka družinske medicine Biljana Kešić, ki se je v radeški zdravstveni dom prezaposlila iz sevniškega. Kešićeva je v Radečah pred časom že delala, a je odšla ravno zaradi slabih razmer, zdaj pa se je vrnila. Prav nevzdržne so razmere postale pred približno letom dni, ko so začela tudi na občino deževati anonimna pisma tako zaposlenih, ki so se pritoževali nad vse bolj nemogočimi razmerami in odnosom direktorice Ingrid Kus Sotošek, kot tudi občanov, ki so bili vse bolj nezadovoljni z zdravstveno oskrbo.

Ko so se zaradi očitkov lotili še podrobnejšega pregleda poslovanja, so ugotovili, da sta si Kus-Sotoškova in nekdanja predsednica sveta zavoda med letoma 2011 in 2016 izplačali za kar 193.000 evrov bruto nadur. Od tega je samo Kus-Sotoškova za 4715 nadur prejela dobrih 161.000 evrov. Sama v javnosti ni nikoli komentirala teh očitkov, a jih prav tako nikoli ni demantirala. Na celjsko policijo pa je z inšpektorata za delo, ki je prav tako ugotovil odstopanja, romala prijava zaradi suma storitve kaznivega dejanja pri izplačilu nadur. Ne samo zaradi tega, pač pa še drugih nepravilnosti, od nepotizma do neupravičenega izplačevanja potnih stroškov in nezakonitega imenovanja glavne sestre na čelo sveta zavoda, pa je Kus-Sotoškovo ovadila tudi občina, ustanoviteljica javnega zavoda. Četudi so jo pozvali k odstopu, je sama vztrajala na položaju do julija lani, nato pa podala odstopno izjavo in odšla.