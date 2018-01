Tokrat pa muzej van Gogha ni hotel posoditi. Kot poroča Washington Post, se je kuratorka Nancy Spector najprej izgovorila, da te slike ne smejo prestavljati, a k o se je izkazalo, da je razstavljena v njihovem muzeju v Bilbau, so rekli, da bo tam ostala »do nadaljnjega«. So pa predsedniku ponudili zamenjavo: zlato stranišče. Umetnina z naslovom America je delo umetnika Maurizia Cattelana, nastalo je leta 2015 in simbolizira ameriško navdušenje nad ekstremno bogatostjo. Straniščna školjka je narejena iz 18-karatnega zlata in je vredna milijon dolarjev. Umetnina je bila do lanskega septembra nameščena v stranišču v muzeju in po hodniku se je vedno vila dolga vrsta ljudi, ki so čakali, da se podelajo v zlato školjko. Kuratorka je predsedniku ponudila, da »mu bodo popolnoma funkcionalno školjko pomagali namestiti, kamor bo želel«. Ob tem pa dodala, da bo zlata umetnina predsedniku in prvi dami brez dvoma pogodu. Iz Bele hiše še niso sporočili, ali je zlato stranišče ustrezna umetniška zamenjava.

Pripravila Manja Rošini