Raper pozabil, da ima bitcoine

Raper 50 Cent je pred dvema letoma razglasil osebni stečaj, ker je imel 32 milijonov dolga, največ od izgubljenih tožb. V tem času je poplačal 22 milijonov dolarjev dolga in sodnika, ki je vodil stečaj, razjezil s fotografijo, na kateri sedi na postelji, prekriti z dolarskimi bankovci. Konec minulega leta se je stečajni postopek sicer končal, a raper (s pravim imenom Curtis James Jackson III) še vedno ni v prav dobrem finančnem položaju. Prejšnji teden je zato skušal v resničnostnem šovu Naprodaj za milijon dolarjev (Million Dollar Listing) prodati svojo hišo v Connecticutu. Ceno je spustil z 18,5 milijona na le pet milijonov dolarjev, kar je za hišo z 19 sobami in 25 kopalnicami, diskoteko, notranjim košarkarskim igriščem in bazenom, kinodvorano, sobami za igre in seveda snemalnim studiem res nizka cena. Posebno, ker je bil prejšnji lastnik hiše Mike Tyson.