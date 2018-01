Na slovenske ceste je končno zapeljala ena najtežje pričakovanih avtomobilskih novosti zadnjega časa, volkswagen T-roc. Najtežje pričakovanih zato, ker avtomobili, kamor se omenjeni uvršča – mali športni terenci oziroma križanci – v zadnjem času doživljajo tudi pri nas doživljajo največjo rast priljubljenosti, znamka Volkswagen, ki doslej v tem razredu svojega predstavnika ni imela, pa je ob tem pri slovenskih kupcih najbolj zaželena. T-roc ima tako že od začetka izpolnjenih kar nekaj pogojev, da lahko postane nova velika uspešnica, po pričakovanjih pa izpolni tudi številne druge, in sicer navduši tako za volanom, kot med vožnjo, pa s prostornostjo, sodobnimi pripomočki ter tudi s privlačnim videzom, ki zna zaigrati na kupčeva čustva – med drugim na zunaj z različnimi barvnimi kombinacijami strehe in preostalega dela karoserije, v notranjosti pa z različnimi barvami dekorativnih elementov.

Volkswagen T-roc v dolžino sicer meri 4,23 metra, a na tej precej kratki dolžinski meri (že jeseni se mu bo v prodajni paleti pridružil še nekaj manjši model T-cross) ponuja zadovoljivo veliko prostora, saj bosta tudi na zadnji klopi odrasla potnika, če ne sodita ravno med najvišje, imela dovolj prostora. Ob tem je prtljažnik s 445 osnovnimi litri zelo prostoren, o čemer priča tudi podatek, da se mu nihče od podobno velikih in tudi nekaj centimetrov daljših tekmecev po tej plati niti ne približa. Voznikovo delovno okolje je po pričakovanjih urejeno, pregledno in kakovostno, voznika pa lahko razveselijo številni tehnološki bombončki, kot so velik digitalni zaslon namesto merilnikov za volanskim obročem, radarski tempomat z delovanjem pri vseh hitrostih, tudi vse do 210 kilometrov na uro, sistemi samodejnega parkiranja, pomoč pri ohranjanju smeri in menjavi voznega pasu, pa za nadzor prometa s prepoznavanjem pešcev in mestno funkcijo zaviranja v sili, možnost brezžičnega polnjenja prenosnega telefona…

Kupcem bodo sprva na voljo štirje motorji. Trije bodo turbobencinski TSI, in sicer litrski s 115 konji (85 kilovati), 1,5-litrski s 150 KM (110 kW) in dvolitrski s 190 KM (140 kW), en pa dizelski – 2-litrski s 150 KM (110 kW). Temu se bosta predvidoma marca pridružila še po en šibkejši in močnejši (njuna moč bo enaka šibkejšemu in močnejšemu bencinskemu), sicer pa je T-roc naprodaj za najmanj 18.646 evrov. mat