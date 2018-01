Opice so zbežale iz svojih ograd in se zbrale okoli velike skale v središču živalskega vrta. Iz varnostnih razlogov so nato evakuirali obiskovalce, saj so pavijani zelo nepredvidljive živali, poroča britanski dnevnik The Telegraph.

Čuvajem je s pomočjo pripadnikov varnostnih sil opice, z izjemo štirih, uspelo vrniti v ograde. Živali v času prostosti sicer niso prišle v stik z obiskovalci. Kako jim je uspelo zbežati, za zdaj ni znano.