Trideset kilogramov heroina, devet kilogramov kokaina, puške, pištole, dušilci zvoka, naboji in celo kilogram plastičnega razstreliva so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada zasegli v sredinih jutranjih hišnih preiskavah ob zaključku akcije zoper združbo osmih, ki je v Slovenijo prek Balearov in Italije tihotapila drogo, da bi jo naprej prodajala pri nas in v tujini.

Akcija se je precej spektakularno končala na krožišču ob ljubljanskih Žalah. Kriminalisti so namreč želeli opraviti hišno preiskavo pri 33-letnem vodji združbe, a sta izpred stanovanja skupaj s pajdašem pobegnila z avtom, se nato zaletela v avto kriminalistov in na koncu po odredbi sodnika pristala v priporu. Kje je preostala šesterica, policisti niso povedali. Očitno so na podlagi prisluhov ugotovili, da združba načrtuje prevoz droge iz španskih otokov v Slovenijo s katamaranom. Kje je ta katamaran in ali je bila zasežena droga del večje pošiljke, kriminalisti ne razkrivajo. Prav tako ne, ali je bila tihotapska akcija sploh izpeljana. »Preiskava glede združevanja v hudodelsko združbo je še v predkazenskem postopku. Kaznivo dejanje je že dogovor o taki operaciji. Zaključen je le del, ki se nanaša na zaseg droge in sta osumljena ovadena zaradi kaznivega dejanja neupravičene trgovine s prepovedano drogo,« je dejal pomočnik direktorja NPU David Antolovič. Samo za zasežen heroin in kokain bi po podatkih policije lahko iztržili 1,8 milijona evrov.

Kriminalistična preiskava je trajala od leta 2016, naši so sodelovali še s kolegi iz Španije, Italije, Hrvaške ter ob pomoči Ameriške varnostne agencije DEA ter Europola. Trije osumljeni so iz Ljubljane, eden iz Maribora, dva iz Kopra in eden iz BiH.