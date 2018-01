Kot je sporočila policija, so k sodelovanju povabili 21.500 ljudi, ki naj bi v februarju oddali svoje vzorce DNK. »Gre za največjo preiskavo DNK pri iskanju družinskih vezi, kar smo jih kdaj izvedli na Nizozemskem,« so policisti zapisali v sporočilu za javnost.

Leta 1998 izginil iz počitniškega tabora

Policisti upajo, da bodo na ta način dobili kake nove namige o umoru tedaj enajstletnega Nickyja Verstappna, ki je v noči na 9. avgust 1998 izginil iz otroškega počitniškega tabora v naravnem parku Brunssumerheide v bližini meje z Nemčijo. Njegovo truplo so našli naslednji dan nedaleč stran od tabora, navaja AFP.

V preiskavo so povabili moške, stare med 18 in 75 let. Kot so izpostavili na policiji, niso osumljenci, bi pa lahko »pomembno pomagali pri razkrivanju tega, kar se je zgodilo Nickyju avgusta 1998«. Upajo, da bodo lahko na ta način odkrili, kdo je pustil svoje biološke sledi na Nickyjevih oblačilih.

V tej preiskavi naj bi sodelovali vsi moški iz kraja Heibloem in vasi v okolici omenjenega naravnega parka, je poročala nizozemska medijska hiša NOS.