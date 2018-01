Direktorica novogoriške splošne bolnišnice Nataša Fikfak je predčasno odstopila s položaja poslovne direktorice zaradi osebnih razlogov. Zatrjuje, da je njen odstop nepreklicen. Svetu zavoda je že podala odstopno izjavo, in ta jo je tudi sprejel. Bolnišnico bo vodila do prihoda novega direktorja, potem pa se bo vrnila na svoje prejšnje delovno mesto zdravnice internistke.

Zadovoljna z delom sodelavcev

»Z mesta poslovne direktorice sem po treh letih vodenja bolnišnice nepreklicno odstopila iz osebnih razlogov. Vračam se na delovno mesto zdravnice in se bom tako v celoti posvetila medicinski stroki. S svojim delom in delom sodelavcev sem zadovoljna in se vsem iskreno zahvaljujem za opravljeno delo,« je včeraj prek tajništva bolnišnice sporočila Fikfakova. Dodaja, da si želi, da svet zavoda čim prej objavi razpis za novega direktorja. Kdaj se bo to zgodilo, bo znano v prihodnjih dneh.

Fikfakova je vodenje bolnišnice prevzela konec leta 2014, ko je z vodstvenega položaja prav tako predčasno odstopil njen predhodnik Darko Žiberna. Pričakalo jo je težko urejanje notranjih odnosov, ki so bili zaradi številnih anonimk in medsebojnih obtoževanj med zaposlenimi močno skrhani. Posledica odločitev predhodnih vodstev je bila tudi afera s preplačili medicinskih pripomočkov, v katero je morala Fikfakova resno zagristi leto dni po prevzemu funkcije. Nekatere kolčne proteze so v bolnišnici namreč v primerjavi z drugimi zdravstvenimi ustanovami preplačevali za kar 70 odstotkov. Vodstvu bolnišnice je po aferi uspelo cene bistveno znižati.