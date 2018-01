Boštjan Vasle: Tudi trinadstropne stavbe bodo potrebovale dvigala

Boštjan Vasle vodi Umar že enajsto leto, zdaj s polletnim mandatom vršilca dolžnosti. Slovenija je v tem času po nagli rasti do leta 2008 doživela in preživela globoko ter dolgotrajno gospodarsko krizo, od katere pravzaprav šele dobro okreva. V evropskem merilu nadpovprečna gospodarska rast naj bi se po Umarjevih napovedih nadaljevala še najmanj naslednji dve leti, a tudi če bo tako in tudi če do konca leta 2019 ne bo kakšnega novega hudega zunanjega šoka, bo v tem obdobju že naletela na nekaj omejitvenih dejavnikov. Vasle zato meni, da je zdaj pravi čas za reforme vrste politik, s katerimi bi dolgoročno zagotovili rast produktivnosti in s tem vzdržno rast gospodarstva.