Trenutno se precej piše in govori o cepljenju proti ošpicam, kjer da je abstinenca tako velika, da je ogroženo prebivalstvo nasploh, še posebej pa so ogroženi otroci, ki se iz drugih zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti. To so predvsem otroci (in enako odrasli), ki imajo raka ali HIV ali aids. Seveda tudi ljudje, ki so alergični na kako primes, predvsem na neomicin (antibiotik).

Ošpice so resno virusno obolenje, šele lani je število letnih smrtnih primerov v svetu prvič padlo pod 100.000. Umirajo predvsem otroci, in sicer povečini v manj razvitih deželah. Pred uvedb