Subway 44.377 Leta 1965 si je Fred DeLuca (1947–2015) od Petra Bucka (1930) izposodil 1000 dolarjev in odprl prvo restavracijo Pete's Super Submarines. Povezala sta se in počasi bogatela. Leta 1968 se je podjetje s sedežem v Connecticutu preimenovalo v Subway. Zdaj, desetletja kasneje, naj bi po vsem svetu zaposlovalo (na njihovi spletni strani je zapisano, da imajo obrate v 113 državah) okoli 400.000 delovnih ljudi. Nekaj pa imamo pri tem tudi Slovenci: v naši deželi naj bi imeli tri njihove poslovalnice, kar je v primerjavi z ZDA (25.760) zelo malo, a še vedno veliko v primerjavi s Hrvaško in Kosovom, kjer imajo po en obrat. Za tiste, ki ne veste, kaj ponujajo pri Subwayju, naj povemo, da so v večini vezani na hladne sendviče, ki jih dobite v vseh oblikah. Pri nas ob tem dobite tudi solate, piškote, krofe in brezalkoholne pijače, v nekaterih državah po svetu ponujajo tudi pice, kavo pa za zdaj samo v ZDA. Pri Forbesu pravijo, da je njihovo ime vredno zavidljivih 29 milijard dolarjev. Solastnik in soustanovitelj Subwayja Peter Buck je trenutno težak 2,5 milijarde dolarjev.

McDonald's 36.000 Natančneje ne gre, če vemo, da celo na uradni spletni strani McDonald'sa piše zgolj to, da imajo več kot 36.000 lokacij v več kot 100 državah sveta – 20 naj bi jih bilo v Sloveniji. Prvi lokal sta leta 1940 odprla Richard in Maurice McDonald v San Bernardinu, a je podjetju s sistemom hitre prehrane in franšiz uspelo šele po letu 1955, ko ga je odkupil Ray Kroc. Imajo okoli 375.000 zaposlenih, okoli štiri milijarde dolarjev čistega dobička na leto, ki ga ustvarijo s hamburgerji, pomfritom, sladoledi, solatami… McDonald's naj bi bil vreden 106 milijard dolarjev.

Starbucks 24.000 Podjetje so sicer že leta 1971 v Seattlu ustanovili Jerry Baldwin, Gordon Bowker in Zev Siegel, vendar je šele sredi osemdesetih začelo delovati kot veriga kavarnic, kjer strežejo espresso in različne proizvode, vezane na kavo. Tudi čaj, nekaj mlečne hrane in prigrizkov. Vrednost podjetja naj bi bila astronomskih 85 milijard dolarjev, po vsem svetu pa imajo v svojih in franšiznih podjetjih zaposlenih okoli 254.000 ljudi. Največ kavarn ima Starbucks v ZDA, sledi pa, zanimivo, Kitajska z okoli 2000 lokali.

KFC 21.000 Pohana piška iz Kentuckyja je od lani tudi v naših krajih. Verigo je ustanovil bradati možakar, katerega ilustracija je še vedno v grbu verige, polkovnik Sanders (1890–1980), leta 1930. Najprej je bila to samo restavracija v Kentuckyju, potem pa se je KFC začel v petdesetih širiti, najprej po ZDA. Zdaj se pod različnimi imeni v veliki meri pojavljajo v Aziji, njihova hrana pa so ostali ocvrti piščanci, ob prilogah, sladicah in brezalkoholnih pijačah. Slovijo po skrivnem receptu, ki ga imenujejo 11 zelišč in začimb. KFC je v lasti multinacionalke Yum! Brands.

Burger King 15.000 Veriga s Floride je nastala leta 1953 kot restavracija Insta Burger King, po vzoru McDonald'sovih lokalov. Leta 1954 je zamenjala lastnike in se hitro prebijala med največje in najboljše, tudi zaradi velikega burgerja z imenom Whooper, ki je bil za tiste čase največji produkt te vrste – lani so naredili celo zobno kremo z okusom tega burgerja. Pravijo, da v svoji konkurenci edini pečejo meso neposredno na žaru. V sedanjem času imajo vrednost znamke v višini 3,2 milijarde dolarjev, v Avstraliji je njihovo ime Hungry Jack’s.

Domino's Pizza 14.200 Veriga picerij je začela svojo pot leta 1960 v Michiganu v majhni restavraciji z imenom DomiNick’s, ki je pice tudi dostavljala na dom. Leta 1965 je imel lastnik Tom Monaghan že tri picerije, leta 1967 so odprli prvo franšizno restavracijo in leta 1978 je bilo v ZDA že 200 picerij z imenom Domino’s. Leta 1983 so šli prvič na mednarodno sceno. Monaghan je leta 1998 prodal 93 odstotkov podjetja za milijardo dolarjev. Leta 2016 so imeli po vsem svetu 260.000 zaposlenih. Ob picah imajo še sendviče, testenine, solate, piščanca…

Pizza Hut 13.700 Yum! Brands ima v lasti tudi verigo z ameriško-italijansko hrano, ki sta si jo leta 1958 izmislila brata Dan in Frank Carney v Wichiti v Kansasu. Zdaj je sedež podjetja, ki ima polovico lokalov v ZDA, drugo pa po svetu, v Teksasu. Kot večina Yum! Brandsovih podjetij ima pomemben delež poslov na Kitajskem. Ob picah v obliki trikotnikov imajo tudi testenine, čebulne obročke, česnov kruh, piščanca, sladoled, piškote… Pri številkah lahko ugotovimo, da multinacionalka Yum! Brands v svojih podjetjih in franšizah skupaj zaposluje okoli 725.000 ljudi.

Dunkin' Donuts 11.300 Ameriška veriga kavarn s krofi deluje od leta 1950, ko jo je ustanovil William Rosenberg (1916–2002). Od tistih časov imajo sedež v Massachusettsu, razširili pa so se povsod po ZDA in še v kakšnih 35 držav po svetu. Zdaj je lastnik podjetja ameriško podjetje Dunkin' Brands, ki ima v lasti tudi verigo Baskin-Robbins. Ponujajo kavo in druge tople napitke, stotine krofov, pekarske izdelke in tortice, sendviče, hladne pijače in pijače za domov. Pravijo, da v zadnjem času poskušajo iz svojih izdelkov izločiti nasičene maščobe.

Baskin-Robbins 7500 Največja veriga lokalov s sladoledom na svetu je bila ustanovljena leta 1945, ko sta v kalifornijskem Glendalu združila moči Burt Baskin (1913–1967) in Irv Robbins (1917–2008). Osnovna ideja oziroma slogan je bil »31 okusov«, za vsak dan v mesecu drug sladoled. Logično. Pravijo, da so si od takrat do danes izmislili več kot 1000 sladoledov. Hkrati je v kakšnih 50 državah po svetu (2500 sladoledarn imajo v ZDA, okoli 5000 po svetu) na njihovem naslovu mogoče dobiti še veliko sladic, osvežilnih pijač in celo ledeno sladko pico.