Jedrt Jež Furlan: Nova pošta

Iz teme se je svetil napis v črno-belih odtenkih »Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba«. Vstopila sem v Novo pošto, prostor, ki je bil nekoč namenjen vajam za predstave Slovenskega mladinskega gledališča. Prostor ima novo ime in novo namembnost. Trije režiserji in osem igralcev bi tam uprizarjali marsikaj. Produkcijsko sta odgovorna Slovensko mladinsko gledališče in zavod Maska. Javno-zasebno partnerstvo, če hočete v popularnem jeziku. Eno od priporočil ministrstva za kulturo je, da se javne in zasebne institucije na področju umetnosti povezujejo. Kazalnik odkljukan. Prostor je bil ta večer, v resnici gre za studio v baraki, razdeljen na dolgo mizo v veliko stoli, nasproti so bili stoli za publiko.