Vzemimo predsednikov račun na instagramu. Na dan, ko je bilo videti, kot da se podira svet, ko so na ulicah delavci javnega sektorja protestirali proti temu, da jih država peha v revščino, ker jim že leta ne popravlja plač in ker kar noče vrniti, kar jim je vzela ob nastopu krize – kriza je prišla in odšla, njihove plače pa so še vedno zmanjšane za tisti krizni odstotek – na dan, ko so gospodarstveniki v obupu vili roke zaradi napovedi ministrice Anje Kopač Mrak, da bo za dobre štiri odstotke povišala minimalno plačo, kar je v denarju približno 25 evrov, na ta dan je predsed