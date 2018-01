Bil je vedno proti vojni, zdaj je živel samo za zmago. Pod obrambnim ministrstvom je imel bunker, kjer je delal in delal. Toda Churchill je tudi v teh napetih trenutkih angleške zgodovine ohranil svoj stil življenja. Ni se odrekel ne cigari ne alkoholu – vendar je bil duša in motor odpora. (…)

Leta 1940, ko je Nemčija napadla Holandijo, Belgijo, Francijo, je prišla njegova ura. Stari premier Chamberlain je odstopil, predsednik je postal 65-letni Churchill. Od ust do ust je šel glas: »Winston is back« – Winston se je vrnil. In Churchill je bil kos situaciji, vedno je svaril pred nemško nevarnostjo.

Slovo od Winstona Churchilla

Zadnji boj Winstona Churchilla se je končal v nedeljo zjutraj, in čeprav so bili vsi pripravljeni na to novico, ker pač ni bilo nikakega upanja, da bi si mogel veliki, že nad 90-letni državnik opomoči od možganske kapi, ki ga je zadela 15. januarja, je njegova smrt vendarle pretresla svet, tako kakor še nobena po umoru predsednika Kennedyja v novembru 1963. Kakor je bil Kennedy za Ameriko poosebljen simbol mladosti in zagona proti novim ciljem, tako je bil Winston Churchill za Anglijo simbol poguma in odporne sile, ves svet pa je videl v njem enega največjih državnikov našega časa, človeka, ki je več kot enkrat odločilno posegel v sodobno zgodovino sveta. Nedvomno pa je Churchill ena največjih, če ne sploh največja osebnost angleške zgodovine. (…)

Bil je prvi, ki je vrgel v ozračje od vojne raztrgane in duhovno opustošene Evrope idejo o združeni Evropi, idejo, ki se je takoj prijela in začela bujno poganjati, že takrat smo zavidali angleški narod za takega državnika in demokratičnega voditelja. (…)

Ta njegov pogum je potegnil vse za seboj in budil ponos in zaupanje v britanskih ljudeh. Hitler se je začel obotavljati – in ni napadel. Zakaj ne, je zgodovinarjem še zdaj uganka. Toda rešitev te uganke je gotovo Churchill in tisto, kar je znal vzdramiti v angleškem narodu v najbolj tragični uri njegove zgodovine. (…)

Novi list, 28. januarja 1965