Da generali pred vnovičnimi volitvami ne želijo ničesar prepustiti naključju, dokazujejo tudi težave, ki jih imajo pri prijavi svojih kandidatur drugi potencialni kandidati. Ti drug za drugim zaradi groženj izstopajo iz volilne tekme. Kandidaturi se je tako denimo odrekel odvetnik Haled Ali. Člani njegovega volilnega štaba so se znašli za zapahi, njemu pa so dosodili trimesečno zaporno kazen, ker naj bi se med nekim volilnim shodom z gestami vedel nedostojno. Za kandidaturo se je odločil tudi nekdanji šef generalštaba, zdaj upokojeni general Sami Anan. Toda tudi njegove kandidature njegovi sodelavci ne bodo predložili državni volilni komisiji. Vojska je namreč nekoč Hosniju Mubaraku zvestega šefa generalštaba aretirala, ker naj bi z najavo kandidature prekršil obrambno zakonodajo in ker se o kandidaturi poprej ni posvetoval z vrhom generalštaba. Tako naj bi po oceni vojske poskušal razdeliti ljudstvo in obrambne sile Egipta, se še glasi očitek. Egipčani na volitvah tudi ne bodo mogli podpreti nekdanjega egiptovskega premierja Ahmeda Šafika. Ko je ta pred tedni v Združenih arabskih emiratih najavil svojo kandidaturo in se hotel vrniti v Egipt, so ga oblasti tesnega egiptovskega zaveznika aretirale. V ponedeljek se izteče rok, ko je treba kandidature s podporo najmanj 25.000 volilcev iz 15 egiptovskih guvernatov ali s podpisi dvajsetih poslancev predložiti volilni komisiji. Če se Sisijevi kandidaturi ne bo pridružil še kakšen navidezni kandidat, bo marčevsko glasovanje predstavljalo referendum o Sisijevi vladavini. Na zadnjih volitvah je sicer Sisi slavil s 97-odstotno podporo.